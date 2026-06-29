¡Se viene una gran Tarde de Patín!

La Escuela Municipal de Patín invita a disfrutar de una jornada llena de talento, música y color sobre ruedas.

11 de julio

Apertura de puertas: 14:30 hs

Inicio del espectáculo: 15:00 hs

Participará toda la Escuela Municipal de Patín junto a su profesora Luján Diel, compartiendo pista con clubes invitados de Coronel Suárez, Bonifacio, Cura Malal y los Pueblos Alemanes.

¡Los esperamos para vivir una jornada única sobre ruedas!