La Escuela Municipal de Patín invita a disfrutar de una jornada llena de talento, música y color sobre ruedas.
11 de julio
Apertura de puertas: 14:30 hs
Inicio del espectáculo: 15:00 hs
Participará toda la Escuela Municipal de Patín junto a su profesora Luján Diel, compartiendo pista con clubes invitados de Coronel Suárez, Bonifacio, Cura Malal y los Pueblos Alemanes.
¡Los esperamos para vivir una jornada única sobre ruedas!
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