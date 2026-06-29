“La Orquesta Escuela de Coronel Suárez es una de las mejores de la Provincia”

El Director del Programa Coros y Orquestas de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Andrade, siguió a través de imágenes el gran concierto de mitad de año de la Orquesta Escuela de Coronel Suárez y destacó el nivel artístico alcanzado, al señalar que se trata de una de las “mejores orquestas escuela de la provincia”.

El reconocimiento llegó tras la destacada presentación del último domingo en el polideportivo municipal cubierto, donde más de 100 niños y jóvenes protagonizaron “Redonda: Concierto Mundialista”, un recorrido musical por las canciones más emblemáticas de los mundiales de fútbol que emocionó al público y cosechó un cálido y sostenido aplauso.

Las palabras de Andrade representan un importante reconocimiento al compromiso de los estudiantes, docentes y familias, y al trabajo conjunto con la Gestión de Gobierno Municipal, que permite que la Orquesta Escuela de Coronel Suárez se consolide como un verdadero orgullo para la comunidad.