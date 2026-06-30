Clásico de los Pueblos Alemanes

Este domingo 5 de julio, viviremos una nueva edición del Clásico de los Pueblos Alemanes.

El Progreso 🆚 Independiente

ℹ️ Información importante

🕜 Apertura de puertas: 13:30 hs

‼️Inicio del partido: 15:00 hs

🎟️ Entrada General: $10.000

• Vehículos: $2.000

🎉 Podés alentar con:

✅ Papelitos

✅ Humo

🚫 No se permitirá el ingreso de:

• Banderas con palo

• Pirotecnia

• Armas blancas

• Bebidas alcohólicas

⚠️ Importante: La utilización de pirotecnia durante el encuentro será motivo de sanción para ambas instituciones.

🤝 Vivamos este clásico con respeto, pasión y responsabilidad. Entre todos hagamos de esta jornada una verdadera fiesta del fútbol y de nuestras colonias.