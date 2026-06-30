Este domingo 5 de julio, viviremos una nueva edición del Clásico de los Pueblos Alemanes.
El Progreso 🆚 Independiente
ℹ️ Información importante
🕜 Apertura de puertas: 13:30 hs
‼️Inicio del partido: 15:00 hs
🎟️ Entrada General: $10.000
• Vehículos: $2.000
🎉 Podés alentar con:
✅ Papelitos
✅ Humo
🚫 No se permitirá el ingreso de:
• Banderas con palo
• Pirotecnia
• Armas blancas
• Bebidas alcohólicas
⚠️ Importante: La utilización de pirotecnia durante el encuentro será motivo de sanción para ambas instituciones.
🤝 Vivamos este clásico con respeto, pasión y responsabilidad. Entre todos hagamos de esta jornada una verdadera fiesta del fútbol y de nuestras colonias.
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Clásico de los Pueblos Alemanes
Este domingo 5 de julio, viviremos una nueva edición del Clásico de los Pueblos Alemanes.
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