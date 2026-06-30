CENSO OCUPACIONAL PARA PLAN DE ESCRITURACIÓN– PLAN FAMILIA PROPIETARIA

En el marco del Programa Plan Familia Propietaria, personal de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires realizará un Censo Ocupacional en el Barrio Techo Digno de Pueblo Santa Trinidad y el sector comprendido entre las calles Montevideo, Juan Pablo II, Juncal y Juana Azurduy; con el objetivo de completar la documentación necesaria para el trámite de escrituración de las viviendas.

Fechas y horarios:

Lunes 6 de julio: de 13:00 a 17:00 hs.

Martes 7 de julio: de 9:00 a 13:00 hs. y de 14:00 a 17:30 hs.

Miércoles 8 de julio: de 9:00 a 12:00 hs.

Sector comprendido entre las calles:

Montevideo, Juan Pablo II, Juncal y Juana Azurduy.

Documentación a presentar (fotocopias):

DNI de los titulares.

Constancia de CUIL/CUIT de los titulares.

Boleto de compraventa (si lo posee).

Certificado o libreta de matrimonio.

Sentencia de divorcio (en caso de corresponder).

Certificado de defunción (en caso de viudez).

‼️Importante: Tener toda la documentación preparada facilitará el relevamiento y permitirá avanzar con el proceso de escrituración.