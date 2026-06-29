Una visita para aprender y descubrir

Alumnos de la Escuela de Educación Especial visitaron el Materno Infantil del Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo”, donde compartieron una enriquecedora jornada junto al equipo de salud y sus docentes.

Durante el recorrido conocieron los distintos consultorios y los profesionales que atienden en cada uno de ellos. Además, se pesaron, midieron su estatura, escucharon los latidos de su corazón con un estetoscopio y aprendieron cómo se otorgan los turnos para las personas que asisten al servicio.

Una experiencia que acercó a los estudiantes al funcionamiento del sistema de salud, promoviendo el aprendizaje a través de la participación, la curiosidad y el contacto directo con los profesionales.