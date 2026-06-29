A colaborar con los gastos de nuestra parroquia
Tu colaboración nos ayuda a cubrir los servicios de gas y el sostenimiento del templo y de la casa parroquial.
*Podés colaborar de estas maneras:*
En las colectas de las misas.
Dejando tu aporte en la Secretaría Parroquial.
En la urna que está en el templo.
O por transferencia bancaria.
Alias para transferencias:
PSanJoseObrero
*¡Gracias por tu generosidad!*
Con tu ayuda seguimos construyendo comunidad y haciendo posible la misión de nuestra parroquia. Que San José Obrero y el Señor bendigan tu generosidad.
Destacados
TE INVITAMOS
A colaborar con los gastos de nuestra parroquia
Destacados
YouTube
RSS