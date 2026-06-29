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*Podés colaborar de estas maneras:*

En las colectas de las misas.

Dejando tu aporte en la Secretaría Parroquial.

En la urna que está en el templo.

O por transferencia bancaria.

Alias para transferencias:

PSanJoseObrero

*¡Gracias por tu generosidad!*

Con tu ayuda seguimos construyendo comunidad y haciendo posible la misión de nuestra parroquia. Que San José Obrero y el Señor bendigan tu generosidad.