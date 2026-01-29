SE VIENE UNA GRAN RIFA CON UNA CASA COMO PREMIO

La Comisión Directiva del Centro de Día de Coronel Suárez ultima detalles en la diagramación de lo que será una “Gran Rifa” convirtiendose en uno de los ingresos más importantes para la Institución.

El premio mayor será una vivienda industrializada, que van a levantar en el terreno que oportunamente le donara el municipio.

Gastón Ruiz Diaz y el doctor Leibold estuvieron en el lugar como se puede observar en la foto.