En el marco de los 80 años del ministerio de Salud bonaerense

Muestra itinerante “Territorios que cuidan”: una invitación a recorrer la historia viva de la salud pública en Suárez

El acto de apertura será el lunes 27 de abril a las 11 horas en el Mercado Municipal de las Artes, y la muestra podrá recorrerse hasta el miércoles 29 de 9 a 17 hs.

Con la presencia del doctor Daniel Gollan, exministro de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires; Coronel Suárez será sede de la muestra itinerante “Territorios que cuidan”, una propuesta que invita a la comunidad a conocer, valorar y ser parte de los 80 años de historia del Ministerio de Salud bonaerense, aniversario que se celebrará en febrero de 2027.

La inauguración contará, además, con la participación de Juan Martín Etcheverry, referente del MOSAPRO, junto a autoridades municipales y provinciales, profesionales de la salud, médicos, enfermeras y estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario.

Organizada de manera conjunta con el Movimiento Sanitario Provincial (MOSAPRO), la muestra recorre distintos municipios con un objetivo claro y profundamente significativo: recuperar, visibilizar y poner en diálogo la historia de la salud pública en cada territorio, a través de una propuesta fotográfica que reúne experiencias, relatos y protagonistas que marcaron el camino de un sistema sanitario comprometido con su comunidad.

En este marco, Coronel Suárez también se reconoce como parte activa de esa historia. La muestra pondrá en valor la inversión sostenida en salud que impulsa la gestión del intendente Ricardo Moccero, reflejada en el crecimiento del sistema sanitario local, el fortalecimiento del trabajo en territorio y la consolidación de políticas públicas que priorizan el acceso y la calidad de atención.

Será, además, una oportunidad para homenajear a los profesionales que fueron y son pilares de la salud pública, tanto en la provincia como en nuestro distrito, reconociendo su vocación, compromiso y entrega cotidiana.

Una propuesta para mirar el pasado, comprender el presente y proyectar, entre todos, el futuro de la salud pública.