El 8 de febrero transformamos la calle en una fiesta con #SuárezPeatonal*

Llega la 17° edición de #SuarezPeatonal Verano, el clásico que ya es parte de la identidad de Coronel Suárez. “Hagan Lío”, el suarense que la rompe a nivel nacional “Javier Gimenez” y “Kaiser Carabela” serán algunos de los artistas que pasaran por esta nueva edición de la fiesta popular que eligen todos los suarense para disfrutar de una noche a pura música, baile y encuentro.

Impulsada por la Gestión del Intendente Ricardo Moccero, con el acompañamiento del ministerio de Producción y la subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, #SuarezPeatonal se consolida como un espacio que promueve la cultura, el turismo y el trabajo de artistas, instituciones y emprendedores locales.

Como es tradición, la propuesta contará con tres escenarios sobre calle Mitre: en el escenario central, se presentará la banda “Hagan Lío”, referentes de la cumbia y el cuarteto, que vienen de cerrar importantes festivales en la provincia y la banda “Kaiser Carabela”, con toda su energía y buena onda en el escenario.

Los artistas locales tendrán un lugar destacado con Javier Giménez, en su tributo a Arjona y canciones para cantar y bailar, y el dúo Q2, integrado por Daniel Leoz e Imanol Insúa.

El cierre de la noche estará a cargo del DJ Mijael Monti.

En el escenario TREND se presentará la banda local Ron Doberto, mientras que en el escenario Tacos bar, la artista Amparo Sol Ringler, será parte de la movida de #SuarezPeatonal.

Además, habrá patio infantil, arte callejero, pintura en vivo y juegos interactivos, para que toda la familia pueda disfrutar.

Una vez más, Coronel Suárez sale a la calle para celebrar lo que nos identifica.