Entrega de sábanas al Hogar de Ancianos de Huanguelén.

La efectivizaron la Senadora Nerina Neumann Losada y los Concejales del radicalismo del distrito de Coronel Suárez. Las mismas fueron confeccionadas por un taller textil de Villa Iris, partido de Puan. “Una necesidad planteada por la institución en visitas anteriores”, señaló la legisladora.

La senadora Nerina Neumann Losada, junto a los ediles de la UCR Nuevos Aires de Coronel Suárez, recorrió la localidad de Huanguelén e hizo entrega de sábanas al Hogar de Ancianos Hogar de Ancianos Horacio Cook.

Las sábanas fueron confeccionadas por el Taller Textil de Villa Iris, localidad del distrito de Puan, en una acción que articuló solidaridad, trabajo local y compromiso comunitario entre distintos pueblos de la región.

“Esto nació en una recorrida anterior, cuando conversando con quienes sostienen diariamente el hogar nos comentaron esta necesidad. Hoy poder volver y cumplir con esa gestión nos llena de emoción”, expresó Neumann Losada.

La legisladora destacó además que “lo más valioso es haber podido vincular una institución que necesitaba ayuda con un emprendimiento que genera trabajo y oportunidades en otra localidad. Esa es la Argentina y la provincia que queremos: comunidades conectadas, colaborando entre sí y creciendo en red”.

La senadora también estuvo acompañada por el Diputado Provincial MC Emiliano Balbín quien manifestó que “continuarán impulsando este tipo de acciones que fortalecen a las instituciones intermedias y promueven el trabajo regional, entendiendo que muchas veces las mejores soluciones nacen de tender puentes entre vecinos, organizaciones y emprendimientos del interior bonaerense”.