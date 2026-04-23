*Suárez se suma a “Municipio Donante”: más prevención y promoción de la salud*

En una nueva acción que fortalece las políticas de prevención y promoción en salud en el distrito, el intendente Ricardo Moccero, junto a la secretaria de Salud, doctora Diana Peralta, acompañó la firma del convenio “Municipio Donante”, impulsado por el CUCAIBA y el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires.

El acuerdo fue rubricado con la presencia del presidente de CUCAIBA, Francisco Leone, la directora ejecutiva del Instituto de Hemoterapia, Nora Etchenique, la doctora Laura González y la directora asociada de la Región Sanitaria I, Alejandra Mangione, consolidando el trabajo conjunto entre el Municipio y el sistema de salud bonaerense.

La iniciativa promueve la donación de órganos, tejidos, sangre y leche humana, fortaleciendo una red sanitaria que articula hospitales, organismos provinciales y la comunidad. En este marco, también se incorpora la donación de leche materna, una acción clave para garantizar la alimentación de recién nacidos que no pueden ser amamantados.

El convenio prevé además capacitaciones, campañas de concientización y acciones territoriales, con el objetivo de formar promotores comunitarios y facilitar el acceso a la información sobre donación.

Desde CUCAIBA, el doctor Leone destacó el compromiso del Intendente Ricardo Moccero y valoró la decisión política de incluir la salud en la agenda local y subrayando la importancia de sostener estas políticas en un contexto donde la donación voluntaria ha disminuido.

La Gestión de Gobierno Municipal, en articulación con el CUCAIBA, sostiene desde hace años un trabajo comprometido en la promoción de la donación de órganos y tejidos.

Estas acciones reflejan el compromiso del equipo sanitario y, con la firma del convenio bajo la estrategia “Municipio Donante”, ese compromiso se amplía y se convierte en una responsabilidad compartida por toda la comunidad.