Se viene la 5° edición de la Peatonal Criolla en Coronel Suárez

El próximo domingo 31 de agosto, el tradicional paseo “Del Riel” será escenario de la 5° edición de la Peatonal Criolla, un evento que revaloriza las raíces culturales de nuestra comunidad, el trabajo de las instituciones y el talento de los artistas locales.

📌 Las instituciones interesadas en participar podrán inscribirse telefónicamente al 429-327 o a través de Instagram en 👉 @suarezjuventud. ⚠️ Cupos son limitados.

🏆La jornada contará con la realización de un nuevo Campeonato del Mejor Asador Suarense – Premio “Juan Carlos Heuman”, que convoca a instituciones de todo el distrito en un verdadero encuentro popular.

🎉La Peatonal Criolla es una propuesta impulsada por la Gestion del Intendente Ricardo Moccero, con el objetivo de potenciar la labor de las instituciones, fortalecer la identidad cultural y promover el trabajo en comunidad como motor de encuentro y desarrollo local, generando espacios de encuentro, identidad y participación, donde la cultura, la producción y el trabajo suarense son protagonistas.

🙋Peatonal Criolla 2025 – Nuestras raíces, nuestra identidad, nuestro orgullo.