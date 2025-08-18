Acto oficial por el 175º aniversario del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín

Con un marco de profunda emoción y respeto, la Municipalidad de Coronel Suárez llevó adelante el acto oficial en conmemoración del 175º aniversario del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín.

🐎La ceremonia tuvo lugar en el Club Olimpo de Piñeyro y contó con la participación de más de 60 jinetes que cabalgaron desde Coronel Suárez, vecinos de la comunidad y la destacada presencia de la Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier”, que acompañó con interpretaciones alusivas.

👤En representación del Intendente Ricardo Moccero, se dirigió a los presentes la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Andrea Acosta, quien destacó la importancia de mantener vivo el legado del Padre de la Patria, valoró la masiva participación de los jinetes y el compromiso de la Comisión del Club Piñeyro en la organización del acto. En ese marco, Acosta hizo entrega de una bandera —en nombre del Intendente y del Departamento Ejecutivo— a la presidenta del Club Olimpo, Betiana Giménez, y al integrante de la comisión, Juan Galbarino.

🖐️A su turno, Galbarino subrayó el rol fundamental de la juventud en la construcción de un futuro mejor, recordando las enseñanzas de San Martín sobre el sacrificio, la educación y el compromiso con la Patria:

🗣️“Para San Martín la libertad era un valor supremo que justificaba cualquier sacrificio. Su mensaje es un llamado a la acción, a la entrega y al compromiso con un bien mayor, como lo es la educación y la libertad”, señaló.

🎻🪗El acto concluyó con un emotivo cierre musical junto a la Banda Municipal “Bartolomé Meier”, que interpretó los clásicos “Los sesenta granaderos” y “San Lorenzo”, coreados por todos los presentes.