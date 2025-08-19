Copa “Coronel Suárez – Juan Carlos Rotela”: una fiesta del Karate en El Progreso

Con más de 65 competidores en escena, la sexta edición de la Copa Coronel Suárez homenajeó al Sensei Juan Carlos Rotela, referente local y regional del karate.

🥼El pasado 16 de agosto, en el Club El Progreso, se realizó la 6° edición de la Copa Coronel Suárez, torneo organizado por la Asociación de Karate de Coronel Suárez, que en esta oportunidad presentó únicamente competencias de katas.

➡️El evento tuvo un emotivo inicio con el acto protocolar en el que se oficializó que, a partir de esta edición, el certamen llevará el nombre de Copa “Coronel Suárez – Juan Carlos Rotela”, en homenaje al presidente y fundador de la Asociación de Karate Shotokan local, referente indiscutido en la disciplina a nivel local y regional.

👤La ceremonia contó con la presencia del director de Deportes, Andrés “Piti” Mauri, quien reafirmó el compromiso del intendente Ricardo Moccero con el karate federado y el crecimiento de la disciplina en la ciudad.

😊En su discurso, el Sensei Juan Carlos Rotela agradeció a competidores, familiares y árbitros, y compartió un emotivo recuerdo de los inicios del Para-Karate en la Federación Argentina de Karate (FAK).

📌La competencia reunió categorías infantiles, prejuveniles, juveniles, mayores y una categoría especial de Para-Karate, que se desarrolla como taller municipal con el acompañamiento del Municipio de Coronel Suárez. En este sentido, se destacó el respaldo del intendente Moccero, que permite a los karatecas locales representar a la ciudad en torneos nacionales de la FAK.

💯Más de 65 competidores mostraron un excelente nivel técnico en la ejecución de sus katas, brindando un espectáculo de calidad y dejando en alto el trabajo de cada dojo.

Asociación Austral de Karate de Bahía Blanca: Shorin-Ryu Juárez Dojo (Pedro Reinaldo Juárez), Shotokan Dojo Shing-gi Tai (Daniel Silva), Shotokan Dojo Sochin (Marcelo Rossi) y Shotokan Dojo Sochin (Leonardo Visciarelli).

Cuerpo arbitral: La competencia contó con árbitros de gran nivel: por la Asociación local participaron Juan Carlos Rotela, Adela Lugones y el árbitro nacional Miguel De Victoria; y por la Asociación Austral de Bahía Blanca, Daniel Silva, Leonardo Visciarelli, Pedro Juárez y Marcelo Rossi, quienes garantizaron el desarrollo de la competencia con excelencia y transparencia.