Se viene la 21ª edición del Triatlón “Román Collossi” y ya podés empezar a prepararte!

La Dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez te invita a ser parte de una de las competencias más esperadas del verano, que se realizará el 22 de febrero en el Balneario Municipal “Samuel Davies”.

🖊️Agenda del día:

🔹11:30 h: Entrega de números

🔹12:15 h: Charla previa

🔹13:00 h: Largada

*️⃣El Triatlón short incluye:

🔸750 m de natación

🔸20 km de ciclismo

🔸5 km de pedestrismo

➡️Las categorías se arman por sumatoria de edad (menos de 100 y más de 100), en modalidades femenina, masculina y mixta, con categorías competitivas en Mountain Bike y bici de ruta.

✍️Inscripciones: llamando al 2926-450228

💲Costo: $20.000

💲Posta: $15.000 por participante

🙌Una jornada para disfrutar del deporte, el aire libre y la adrenalina. Sumate, armá tu equipo y animate a darlo todo.