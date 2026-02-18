El Carnaval 2026 se vivió a lo grande con una nueva edición de la Biergarten

El Paseo del Riel volvió a ser el gran punto de encuentro con una nueva edición de la Biergarten “Verano 2026”: una propuesta libre y gratuita que reunió a familias y amigos en una verdadera fiesta popular.

🍺Con 32 canillas de cerveza artesanal, patio gastronómico, feria de emprendedores, juegos inflables y artistas locales en vivo, la jornada mostró el enorme potencial del trabajo articulado entre el Estado y el sector privado.

👥Impulsada por la Gestión Moccero junto a Suarveceros, la Biergarten —como la Suárez Peatonal— consolida un modelo que fortalece a cerveceros, gastronómicos y emprendedores suarenses, genera movimiento económico y crea espacios de calidad para disfrutar el verano en Coronel Suárez.

📣Porque seguir invirtiendo en eventos populares es apostar al desarrollo, la identidad y la alegría compartida. Y Coronel Suárez se lo merece💯.