Preparate para vivir dos noches a puro Carnaval en los barrios Villa Belgrano y Altos Balcarce

Presentación del grupo Oro Negro y Fabián y la voz de Silvina en dos jornadas de bailes de carnaval que prometen fiesta, música y alegría, pensadas para disfrutar en familia y con amigos. Con entrada TOTALMENTE GRATUITA

✨El sábado 21 de febrero, desde las 20, el baile comenzará en el club Tiro Federal de Villa Belgrano, con la presentación musical de Fabián y la Voz de Silvina, además de servicio de cantina.

🎇El domingo 22 de febrero, también desde las 20, el carnaval se trasladará al barrio Altos Balcarce, en la intersección de avenida Balcarce y Plumerillo, con la actuación de Oro Negro y Fabián y la Voz de Silvina. Habrá servicio de cantina y la entrada será libre y gratuita.

🥳Veni, divertite con espuma y compartí dos noches a puro ritmo y tradición carnavalera.