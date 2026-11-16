Una propuesta gratuita para aprender a trabajar en equipo, fortalecer vínculos, compartir recursos y potenciar el crecimiento de los emprendimientos locales.
Esta capacitación es el 4to. encuentro del ciclo de Capacitaciones a la Comunidad Emprendedora, impulsado de manera conjunta por la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), CREUS y la Gestión de Gobierno Municipal, a través de la Subsecretaría de Producción.
¡Capacitar es generar oportunidades! El objetivo es brindar herramientas concretas que fortalezcan los proyectos productivos, promuevan el asociativismo y contribuyan a la generación de empleo y al desarrollo económico local.
Miércoles 18 de noviembre
14:30 a 16:30 hs.
CREUS – Rodolfo Rey 575, Coronel Suárez
¡Inscripciones abiertas!
Consultas: upso.institucionales@gmail.com
¡Sumate, conectá con otros emprendedores y descubrí nuevas oportunidades para hacer crecer tu proyecto!
YouTube
RSS