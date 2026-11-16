Se viene el taller “Asociativismo y redes de apoyo”!

Una propuesta gratuita para aprender a trabajar en equipo, fortalecer vínculos, compartir recursos y potenciar el crecimiento de los emprendimientos locales.

Esta capacitación es el 4to. encuentro del ciclo de Capacitaciones a la Comunidad Emprendedora, impulsado de manera conjunta por la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), CREUS y la Gestión de Gobierno Municipal, a través de la Subsecretaría de Producción.