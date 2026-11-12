Los trabajos avanzan actualmente sobre calle Lamadrid, dando continuidad a un programa de recuperación y mejoramiento de calles que busca optimizar la circulación, mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento de Coronel Suárez.
Obras realizadas y nuevos proyectos
El plan de repavimentación contempla distintas intervenciones:
Avenida Hipólito Yrigoyen: cinco cuadras repavimentadas.
Sector del Mástil Patrio: trabajos de recuperación del pavimento.
Calle Lamadrid: nuevas cuadras en ejecución.
Próximas intervenciones: se proyectan trabajos en las calles Junín, Casey, Ameghino, Brown y Alem.
A estas iniciativas se suman las tareas de mejoramiento vial en Huanguelén y los proyectos de infraestructura previstos para los Pueblos Alemanes.
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