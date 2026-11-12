El plan de repavimentación del 2% avanza en Coronel Suárez: continúan los trabajos sobre calle Lamadrid

Los trabajos avanzan actualmente sobre calle Lamadrid, dando continuidad a un programa de recuperación y mejoramiento de calles que busca optimizar la circulación, mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento de Coronel Suárez. Los trabajos avanzan actualmente sobre calle Lamadrid, dando continuidad a un programa de recuperación y mejoramiento de calles que busca optimizar la circulación, mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento de Coronel Suárez.

Obras realizadas y nuevos proyectos

El plan de repavimentación contempla distintas intervenciones:

Avenida Hipólito Yrigoyen: cinco cuadras repavimentadas.

Sector del Mástil Patrio: trabajos de recuperación del pavimento.

Calle Lamadrid: nuevas cuadras en ejecución.

Próximas intervenciones: se proyectan trabajos en las calles Junín, Casey, Ameghino, Brown y Alem.