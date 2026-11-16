Comenzó una nueva edición de la campaña solidaria “Todos Somos Útiles” en Coronel Suárez

Con más de diez años de trayectoria ininterrumpida, la campaña solidaria “Todos Somos Útiles” vuelve a ponerse en marcha en Coronel Suárez. El objetivo es acompañar a familias que lo necesitan en el inicio del ciclo lectivo, mediante la entrega de útiles escolares. Con más de diez años de trayectoria ininterrumpida, la campaña solidaria “Todos Somos Útiles” vuelve a ponerse en marcha en Coronel Suárez. El objetivo es acompañar a familias que lo necesitan en el inicio del ciclo lectivo, mediante la entrega de útiles escolares.

La iniciativa, que ya forma parte del calendario solidario local, es impulsada por la Juventud Radical de Coronel Suárez, junto al Comité Leandro N. Alem y el Programa DALE, y cuenta con el acompañamiento de la senadora provincial Nerina Neumann, concejales y consejeros escolares del partido.

“Desde sus comienzos la campaña se sostiene gracias a un fuerte compromiso militante y comunitario, con el aporte y el trabajo conjunto de quienes integran la Unión Cívica Radical en el distrito, reafirmando año tras año una forma de hacer política basada en la cercanía, la solidaridad y la presencia concreta en el territorio”, afirmaron desde la organización de la campaña.

“Todos Somos Útiles” tiene como objetivo principal garantizar que niñas y niños puedan comenzar las clases con los elementos básicos necesarios, pero también busca fortalecer los lazos comunitarios y promover valores de compromiso social, especialmente entre las y los jóvenes.