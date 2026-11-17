Desde Schwabach, Alemania, Jürgen Ramspeck tuvo un gesto profundamente conmovedor: donó a nuestra Escuela Municipal de Música el saxofón que perteneció a su padre, para que su legado continúe vivo en manos de nuevos músicos.
Una historia que nació de los lazos de hermandad entre Coronel Suárez y Schwabach. El instrumento viajó desde Alemania hasta Brasil, donde el jefe de Gabinete, Mauro Moccero, lo recibió para finalmente entregarlo a la EMMCoS.
“Es una muestra más de lo que es nuestra Escuela de Música; tenemos que sentirnos muy orgullosos y rescatar esa forma de vivir: de manera empática, solidaria y en conjunto”, destacó Mauro durante el concierto.
Desde la Gestión de Gobierno Municipal, encabezada por Ricardo Moccero y Mauro Moccero, agradecemos especialmente a Jürgen Ramspeck y Anna Spaulding por este gesto que fortalece nuestra escuela y el vínculo entre ambas comunidades.
¡Porque hay regalos que valen mucho más que su precio! Un saxofón, el recuerdo de un padre y un legado que seguirá sonando en las nuevas generaciones.
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