LA NOCHE DE LOS MUSEOS EN LA BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

En el marco de “La Noche de los Museos”, la Biblioteca Popular Sarmiento invita a la comunidad a participar de una propuesta especial que combina historia, conocimiento y recorridos por espacios de nuestro edificio.

La actividad incluirá una charla sobre Masonería, a cargo del Dr. en Historia Rodrigo Vecchi, y un recorrido por la Biblioteca que culminará con una visita al túnel y al sótano, espacios que guardan historias y despiertan curiosidad.

Una oportunidad para conocer, explorar y descubrir aspectos poco conocidos de nuestra institución.