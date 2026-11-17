Voces en la Escuela. Jóvenes que se expresan, reflexionan y construyen conciencia

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Escuela Secundaria Nº 5, junto al Área Municipal de Políticas de Género, invita a toda la comunidad a participar de una jornada de encuentro, arte y reflexión. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Escuela Secundaria Nº 5, junto al Área Municipal de Políticas de Género, invita a toda la comunidad a participar de una jornada de encuentro, arte y reflexión.

El arte como herramienta para transformar. A través de las artes visuales, la música y distintas expresiones artísticas, los estudiantes compartirán los trabajos realizados en el marco de un proyecto educativo que aborda la problemática de la violencia de género.

Las voces de nuestros jóvenes serán protagonistas, promoviendo el respeto, la igualdad y la construcción de vínculos libres de violencia.

Miércoles 25 de noviembre

De 11:00 a 13:00 hs.

Escuela Secundaria Nº 5