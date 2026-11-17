¡Atención vecinos de Pueblo San José! Cortes de calles y cambios en la circulación por la Füllsen Fest

Con motivo de la 11ª edición de la Füllsen Fest, que se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, la Comisaría Tercera de Coronel Suárez, a cargo del Sub-comisario Martín Urban, llevará adelante un operativo especial de tránsito para garantizar la seguridad y ordenar la circulación vehicular durante la celebración. Con motivo de la 11ª edición de la Füllsen Fest, que se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, la Comisaría Tercera de Coronel Suárez, a cargo del Sub-comisario Martín Urban, llevará adelante un operativo especial de tránsito para garantizar la seguridad y ordenar la circulación vehicular durante la celebración.

Intersecciones donde se realizarán cortes:

Av. Alemanes del Volga y Av. Fundador Eduardo Casey.

Calle San José y Coronel Pringles.

Av. Fundador Eduardo Casey y Beruti.

Horarios de inicio de los cortes:

Sábado 21: desde las 16:00 hs.

Domingo 22: desde las 10:00 hs.

¡Importante! Sentidos de circulación:

Coronel Pringles: única mano de Av. Alemanes del Volga hasta Berutti.

Calle San José: única mano desde Av. San Lorenzo hasta Av. Fundador Educardo Casey

Beruti: única mano de sur a norte.

Estacionamiento: se solicita estacionar exclusivamente sobre la vereda derecha, respetando el sentido de circulación permitido.

Desde la Comisaría Tercera, se solicita la colaboración de vecinos y visitantes para respetar los cortes, las indicaciones del personal policial y los sectores habilitados para estacionar.

¡Entre todos, hagamos de la Füllsen Fest una celebración segura y organizada!