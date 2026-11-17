Con motivo de la 11ª edición de la Füllsen Fest, que se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, la Comisaría Tercera de Coronel Suárez, a cargo del Sub-comisario Martín Urban, llevará adelante un operativo especial de tránsito para garantizar la seguridad y ordenar la circulación vehicular durante la celebración.
Intersecciones donde se realizarán cortes:
Av. Alemanes del Volga y Av. Fundador Eduardo Casey.
Calle San José y Coronel Pringles.
Av. Fundador Eduardo Casey y Beruti.
Horarios de inicio de los cortes:
Sábado 21: desde las 16:00 hs.
Domingo 22: desde las 10:00 hs.
¡Importante! Sentidos de circulación:
Coronel Pringles: única mano de Av. Alemanes del Volga hasta Berutti.
Calle San José: única mano desde Av. San Lorenzo hasta Av. Fundador Educardo Casey
Beruti: única mano de sur a norte.
Estacionamiento: se solicita estacionar exclusivamente sobre la vereda derecha, respetando el sentido de circulación permitido.
Desde la Comisaría Tercera, se solicita la colaboración de vecinos y visitantes para respetar los cortes, las indicaciones del personal policial y los sectores habilitados para estacionar.
¡Entre todos, hagamos de la Füllsen Fest una celebración segura y organizada!
Agradecemos la comprensión y colaboración de toda la comunidad.
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