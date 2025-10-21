SE SUSPENDE EL CORTE DE AGUA

Desde la Secretaría de Obras Públicas informa que se SUSPENDE el CORTE TOTAL DE AGUA programado para el día de mañana.

En los próximos días se comunicará la nueva fecha de reprogramación de los trabajos.

💧 La suspensión se debe a cuestiones de índole técnica que impiden la realización de las tareas previstas. Se solicitan las disculpas del caso.