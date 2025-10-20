SIGUEN LOS OPERATIVOS DE TRÁNSITO Y LA INCAUTACIÓN DE MOTOS Y AUTOS

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez, a cargo del Comisario Ariel Morales, informa a la comunidad que durante el transcurso del último fin de semana se llevaron a cabo diversos controles vehiculares, en el marco de las tareas de prevención y seguridad vial.

Como resultado de dichos operativos, se labraron las siguientes infracciones de tránsito:

Seccional Primera:

Se infraccionó al conductor de una motocicleta Rouser 150 cc por incumplimiento de los incisos A, B y C del artículo 40 de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, procediéndose al secuestro del rodado.

Asimismo, se labró infracción al conductor de un automóvil Toyota Corolla, por transgresión al artículo 40 incisos A y C, y al artículo 48 inciso C de la Ley 24.449, como así también al artículo 36 de la Ley Provincial 13.927, procediéndose igualmente al secuestro del vehículo.

En inmediaciones de la Avenida Casey, se confeccionó un acta de infracción conforme a los artículos 40 incisos A y B, y 68 de la mencionada Ley de Tránsito, con secuestro del rodado.

En Avenida Conturbi, personal policial procedió al secuestro de un automóvil Volkswagen Gol Trend, por infracción a los artículos 40 incisos A y B, artículo 44 inciso A, artículo 48 incisos A y C, y artículo 68 de la Ley 24.449, además del artículo 36 de la Ley 13.927.

Por su parte, la Seccional Tercera labró un acta de infracción al conductor de un Renault 19, por incumplimiento del artículo 48 inciso A. En otro control realizado en la misma jurisdicción, se identificó a un conductor que fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez recuerda a toda la población la importancia de respetar las leyes de tránsito vigentes, conducir con responsabilidad y portar siempre la documentación obligatoria, a fin de prevenir accidentes y contribuir a una circulación más segura para todos los vecinos.