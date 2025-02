Se sorteó el fixture del torneo Apertura

En la reunión que este lunes llevó a cabo el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, que preside Ernesto Manuel Palenzona, se sorteó el fixture del torneo Apertura superior (Primera masculino, Reserva y Primera femenino) que comenzará el domingo 9 de marzo.

Atlético Huanguelén solicitó quedar libre en la primera fecha en virtud de los daños que provocó el importante temporal que el último fin de semana azotó a la principal localidad del distrito suarense y Deportivo Rivera ser visitante dado que está construyendo una tribuna.

Previo a ello se dio a conocer como quedó armada la llave de los cruces eliminatorios y mediante el azar, para evitar cualquier tipo de especulación, se les asignó letras a cada una de las tres zonas que habían sido conformadas siete días atrás en las instalaciones de Independiente de San José.

A propósito de los cruces, el detalle es el siguiente:

Octavos de final: 1° zona “A” vs. mejor 6° (partido I); 2° zona “B” vs. 4° zona “C” (partido II); 3° zona “A” vs. 4° zona “B” (partido III); 1° zona “C” vs. 5° zona “A” (partido IV); 1° zona “B” vs. 5° zona “C” (partido V); 2° zona “C” vs. 4° zona “A” (partido VI); 3° zona “B” vs. 3° zona “C” (partido VII) y 2° zona “A” vs. 5° zona “B” (partido VIII).

Cuartos de final: ganador partido I vs. ganador partido II (partido A); ganador partido III vs. ganador partido IV (partido B); ganador partido V vs. ganador partido VI (partido C) y ganador partido VII vs. ganador partido VIII (partido D).

Semifinales: ganador partido A vs. ganador partido B (semifinal I) y ganador partido C vs. ganador partido D (semifinal II).

Final: ganador semifinal I vs. ganador semifinal II.

En octavos de final y en cuartos de final jugará de local el mejor clasificado, mientras las semifinales y la final se disputarán en cancha neutral y ciudad equidistante.

En todos los partidos en caso de empate al término del tiempo reglamentario la definición será por penales; las recaudaciones y los gastos se reparten en partes iguales entre los clubes.

El programa de partidos

Zona «A»

Primera fecha

Puan F. Club vs. Peñarol (Pigüé)

San Martín (C) vs. Racing Club

Club Sarmiento vs. Tiro Federal (P)

Libre: Atlético Huanguelén

Segunda fecha

Racing Club vs. Club Sarmiento

Peñarol (P) vs. San Martín (Carhué)

A. Huanguelén vs. Puan F. Club

Libre: Tiro Federal (Puan)

Tercera fecha

San Martín (C) vs. A. Huanguelén

Club Sarmiento vs. Peñarol (Pigüé)

Tiro Federal (P) vs. Racing Club

Libre: Puan F. Club

Cuarta fecha

Peñarol (Pigüé) vs. Tiro Federal (P)

A. Huanguelén vs. Club Sarmiento

Puan F. Club vs. San Martín (Carhué)

Libre: Racing Club

Quinta fecha

Club Sarmiento vs. Puan F. Club

Tiro Federal (P) vs. A. Huanguelén

Racing Club vs. Peñarol (Pigüé)

Libre: San Martín (Carhué)

Sexta fecha

A. Huanguelén vs. Racing Club

Puan F. Club vs. Tiro Federal (P)

San Martín (C) vs. Club Sarmiento

Libre: Peñarol (Pigüé)

Séptima fecha

Tiro Federal (P) vs. San Martín (C)

Racing Club vs. Puan F. Club

Peñarol (Pigüé) vs. A. Huanguelén

Libre: Club Sarmiento

Zona “B”

Primera fecha

D. Sarmiento vs. Deportivo Rivera

Peñarol (G) vs. Empleados de Comercio

Independiente (R) vs. Blanco y Negro

Libre: Boca Juniors

Segunda fecha

E. de Comercio vs. Independiente (R)

Deportivo Rivera vs. Peñarol (Guaminí)

Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento

Libre: Blanco y Negro

Tercera fecha

Peñarol (Guaminí) vs. Boca Juniors

Independiente (R) vs. Deportivo Rivera

Blanco y Negro vs. E. de Comercio

Libre: Deportivo Sarmiento

Cuarta fecha

Deportivo Rivera vs. Blanco y Negro

Boca Juniors vs. Independiente (R)

Deportivo Sarmiento vs. Peñarol (G)

Libre: Empleados de Comercio

Quinta fecha

Independiente (R) vs. D. Sarmiento

Blanco y Negro vs. Boca Juniors

E. de Comercio vs. Deportivo Rivera

Libre: Peñarol (Guaminí)

Sexta fecha

Boca Juniors vs. E. de Comercio

Deportivo Sarmiento vs. Blanco y Negro

Peñarol (Guaminí) vs. Independiente (R)

Libre: Deportivo Rivera

Séptima fecha

Blanco y Negro vs. Peñarol (Guaminí)

E. de Comercio vs. D. Sarmiento

Deportivo Rivera vs. Boca Juniors

Libre: Independiente (Rivera)

Zona “C”

Primera fecha

Independiente (SJ) vs. Unión (Tornquist)

Unión Pigüé vs. Deportivo Argentino

Automoto vs. El Progreso

Libre: San Martín (ST)

Segunda fecha

Deportivo Argentino vs. Automoto

Unión (Tornquist) vs. Unión Pigüé

San Martín (ST) vs. Independiente (SJ)

Libre: El Progreso

Tercera fecha

Unión Pigüé vs. San Martín (ST)

Automoto vs. Unión (Tornquist)

El Progreso vs. Deportivo Argentino

Libre: Independiente (San José)

Cuarta fecha

Unión (Tornquist) vs. El Progreso

San Martín (ST) vs. Automoto

Independiente (SJ) vs. Unión Pigüé

Libre: Deportivo Argentino

Quinta fecha

Automoto vs. Independiente (SJ)

El Progreso vs. San Martín (ST)

Deportivo Argentino vs. Unión (T)

Libre: Unión Pigué

Sexta fecha

San Martin (ST) vs. D. Argentino

Independiente (SJ) vs. El Progreso

Unión Pigüé vs. Automoto

Libre: Unión (Tornquist)

Séptima fecha

El Progreso vs. Unión Pigüé

D. Argentino vs. Independiente (SJ)

Unión (T) vs. San Martín (ST)

Libre: Automoto

Nota: en la segunda rueda se invierte la condición de local.

Otros temas

En las deliberaciones de este lunes se dispuso que tanto en Reserva como en Primera femenino clasifiquen ocho clubes para los cruces: los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros de las tres.

En la próxima sesión del consejo directivo liguista se dará a conocer la llave de cómo se disputarán los partidos eliminatorios.

Atlético Huanguelén no participará en Primera femenino, aunque existe la posibilidad que se pueda sumar en el torneo Clausura.

Los partidos de Primera femenino serán diez minutos más extensos que hasta el presente: 70 minutos (dos tiempos de 35) en lugar de 60 minutos.

En la jornada inaugural, el horario de comienzo de los partidos quedó pautado para las 12:00 Primera femenino, a las 14:00 Reserva y a las 16:00 Primera masculino.

Divisiones inferiores

El campeonato de divisiones inferiores, que se jugará todos contra todos a una rueda con posteriores playoffs, comenzará el sábado 22 de marzo de acuerdo a una votación que prevaleció por 14 votos contra 10 sobre los que preferían que sea una semana antes.

El paréntesis invernal será solamente de dos sábados (26 de julio y 2 de agosto). Esta postura se impuso por 11 votos contra 10 promovida por los que querían que sean tres sábados (otros 3 clubes pretendían todo julio).

También se cancelará la actividad cuando sean los Festejos del Día de la Primavera.

En otro orden, por el momento hay once clubes anotados (con la posibilidad de otro más) para el torneo de la categoría Sub 15 femenino, que se pondría en marcha en el mes de abril.

Fuente: Claudio Meier