Se robaron casi 4 kilómetros de vías cerca de Cerri

Un total de 3.600 metros de rieles, además de durmientes y tirafondos por miles, fueron sustraídos de un trayecto del tendido entre Bahía Blanca y Patagones. El hecho dejó, además de un daño material que orilla los 2 millones de dólares, un trazado obsoleto al menos hasta la primera quincena de abril.

Sobre el hecho, del que no hay antecedentes por la magnitud de lo sustraído, La Brújula 24 consultó a Ariel Scolari. El ex basquetbolista, quien es un estudioso de cuestiones vinculadas con los ferrocarriles argentinos, conversó con el programa “Vive cada día”.

“El robo se produce en la vía a Patagones pero acá nomás, a 200 metros hacia el sur en la estación de Aguará que está en Cerri. Son casi 1.700 durmientes por kilómetro de vía que no se pueden sacar en un segundo; necesitás un operativo importante para cargar y trasladar. Esto fue algo profesional y muy peligroso porque dejó trunca la vía Bahía Blanca-Patagones”, expresó y agregó: “Es extraño que nadie haya visto nada. Tienen que haber metido camiones a la vera de las vías, a pocos metros del paso a nivel por el que se accede al muelle de los pescadores”.

Scolari advirtió que si bien es cierto que vía estaba operativa antes del robo, “no tuvo tráfico comercial ni de cargas en los últimos tres años”.

“Robos a instalaciones ferroviarias hay desde que el Estado cometió un crimen grandísimo de estatizar Ferrocarriles Argentinos; robos hormiga existen, pero no de esta magnitud tan grande. Al menos yo, no tengo conocimiento”, indicó.

En tanto el presidente del Tren Patagónico, Daniel García, informó que la empresa denunció el robo y confirmó que el proyecto de reactivación del tramo Bahía Blanca – Viedma sigue vigente. Precisó que se trabaja para reponer las vías sustraídas