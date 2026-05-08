Más de 135 inscriptos para el 1°Duatlón Coronel Suárez – Piñeyro

En conferencia de prensa, autoridades municipales y organizadores anunciaron la realización del 1° Duatlón de Coronel Suárez-Piñeyro, que se disputará el domingo 17 de mayo desde las 10.30, con largada en el playón del ferrocarril. La propuesta es impulsada por el grupo Desafíos del Sudoeste, con el acompañamiento del Municipio.

👥El secretario de Gobierno y Seguridad, Gastón Duarte, puso en valor el impacto económico y turístico de estos eventos. Señaló que la llegada de competidores de otros distritos genera movimiento en la ciudad y contribuye a posicionar a Coronel Suárez como un punto de referencia en la región. Asimismo, agradeció el compromiso de los organizadores y destacó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado.

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🏃♂️ Modalidad:

🔺3 km running 🏃

🔺20 km ciclismo 🚴

🔺3 km running 🏃

🏆 Categorías

Masculino (MTB / Ruta)

* Hasta 19 años (inscripción gratuita)

* 20 – 29 años

* 30 – 39 años

* 40 – 49 años

* 50 – 59 años

* 60 años en adelante

Femenino (MTB/Ruta)

* Hasta 19 años (inscripción gratuita)

* 20 – 29 años

* 30 – 39 años

* 40 – 49 años

* 50 – 59 años

* 60 años en adelante

👥 Postas

🔺 Femenino

🔺Masculino

🔺 Mixto

➡️Categorías Postas:

🔺Hasta 80 años (suma de edades)

🔺 +80 años (suma de edades)

🏅 Premiación

* General individual: del 1° al 5° puesto

* Premiación del 1ero al 3 ero en cada Categoria

* Medalla finisher para todos los participantes