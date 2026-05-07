Jornada de Testeos VIH – Sífilis en Pueblo San José

El próximo miércoles 13 de mayo, de 10:00 a 12:30 hs, se realizarán testeos de VIH y sífilis en pueblo San José, en el ingreso al Club Independiente.

🤚Testeo confidencial, gratuito y voluntario

📍Resultados rápidos

👉Sin turno previo

🩺Durante la jornada se realizarán también controles de presión arterial, glucemia y se vacunará a personas mayores con la Doble Adulto (difteria y tétanos) y Hepatitis B.

🙌Acércate, informate y cuidate.

➡️Organizan: Servicio de Infectología y Epidemiología y CAPS San José. Ver menos