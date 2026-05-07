El próximo miércoles 13 de mayo, de 10:00 a 12:30 hs, se realizarán testeos de VIH y sífilis en pueblo San José, en el ingreso al Club Independiente.
🤚Testeo confidencial, gratuito y voluntario
📍Resultados rápidos
👉Sin turno previo
🩺Durante la jornada se realizarán también controles de presión arterial, glucemia y se vacunará a personas mayores con la Doble Adulto (difteria y tétanos) y Hepatitis B.
🙌Acércate, informate y cuidate.
➡️Organizan: Servicio de Infectología y Epidemiología y CAPS San José. Ver menos
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Jornada de Testeos VIH – Sífilis en Pueblo San José
El próximo miércoles 13 de mayo, de 10:00 a 12:30 hs, se realizarán testeos de VIH y sífilis en pueblo San José, en el ingreso al Club Independiente.
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