LA VTV ATENDERÁ POR UN TIEMPO EN SANTA MARÍA

Por refacciones en el lugar donde funciona la planta de verificación vehicular, a partir del próximo miércoles 13 de mayo, se traslada momentaneamente a Pueblo Santa María.

La Planta atenderá en el predio ubicado a espaldas del Polideportivo de El Progreso, con ingreso por Av. Alemanes del Volga.

🚗 La VTV llega a Pueblo Santa María

📲 Sacá tu turno escaneando el QR

📅 Atención únicamente con turno previo

✔️ Rápido, cómodo y cerca tuyo.

👀 Al escanear el QR la opción para solicitar el turno va a estar en – Móvil 2 – Zona 16 – Coronel Suárez

Por cualquier consulta a la hora de sacar los turnos, pueden dirigirse a la delegación