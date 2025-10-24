SE INUNDO EL HOSPITAL DE LA COLINA

Los Bomberos Voluntarios de La Colina tuvieron una ardua tarea este jueves luego de las precipitaciones registradas que totalizaron 98 mm, motivo por el cual las calles quedaron anegadas.

Dicha situación causó el ingreso de varios centímetros de agua en las viviendas e incluso por la noche también en el propio Hospital colinense.

En la localidad se montó un operativo especial con equipamiento pesado del municipio de General La Madrid.

Dotaciones de Bomberos Voluntarios de General La Madrid arribaron a dicha localidad para colaborar en la emergencia.