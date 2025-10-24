RESERVA DE BANCO EN EL COLEGIO ESTRADA

El Colegio José Manuel Estrada comunica que está abierta la reserva de banco para el ciclo lectivo 2026 en el nivel inicial (a partir de los 2 años) y en el nivel primario.

Los interesados deben dirigirse a la sede el establecimiento, Lavalle 64, de 13 a 17 horas. También pueden comunicarse con los teléfonos (2926) 422140 o 422854.