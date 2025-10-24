FECHA SUSPENDIDA DEL FÚTBOL SENIOR

Debido a las intensas lluvias registradas y con el objetivo de preservar el estado del campo de juego, se informa que queda suspendida la Fecha N°3 del Torneo Senior – Etapa Clausura, que debía disputarse hoy viernes 24 de octubre.

👉 La Fecha N°3 se reprograma para el martes 28 de octubre, mientras que la Fecha N°4 se jugará el viernes 31 de octubre.

Agradecemos la comprensión de todos los equipos y jugadores.