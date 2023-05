SE INAUGURÓ LA ESCUELA MUNICIPAL DE KARATE Y PARA KARATE

“Es un orgullo como Intendente que estas cosas sucedan en nuestro distrito, acciones que hablan de inclusión y de igualdad de oportunidad”

????Expresó el Intendente durante la puesta en marcha de la Escuela Municipal de Para-Karate y Karate en el polideportivo municipal. Familias acompañaron una clase “inclusiva” de Karate. “Todos pueden practicar Karate”, remarcó la representante de la FAK Mónica Irungaray.

????️El Jefe Comunal Ricardo Moccero participó junto al Sen Sein Juan Carlos Rotela, coordinador de la escuela municipal y la Presidenta de la Comisión de Para Karate, Presidenta de la Comisión de la mujer y Pro secretaria de la Federación Argentina de Karate (FAK), Mónica Irungaray, de la puesta en marcha e inauguración de la Escuela Municipal de Para-Karate y Karate, en el marco de la jornada cuyo tema central fue el: Para-Karate: Su desarrollo a nivel mundial en la Federación Mundial de Karate (WKF) y desde la Federación Argentina de Karate (FAK).

????“Es una gran satisfacción poder concretar este proyecto que hace un tiempo venimos hablando con Juan Carlos (Rotela).”, indicó el Intendente Ricardo Moccero, agradeciendo “a los padres por apostar al proyecto, traerlos, acompañarlos, ayudarlos y sobre todo confiar en los profes”.

????El Jefe Comunal extendió la invitación no sólo a las familias de Coronel Suárez sino también de la región, para que participen de la escuela Municipal de Para-Karate y Karate.

????El coordinador de la Escuela Municipal, Juan Carlos Rotela agradeció al Intendente Ricardo Moccero, al Jefe de Gabinete Mauro Moccero y al concejal Néstor Carbini “por haber tomada la decisión para que este proyecto salga adelante” y reconoció el gran trabajo que están desarrollando junto a la Sensei Mónica Irungaray y su marido, Raúl Brizuela, también integrante de la Federación Argentina de Karate.

????‍♀Por último, Mónica Irungaray, Presidenta de la Comisión de Para Karate, Presidenta de la Comisión de la mujer y Pro secretaria de la Federación Argentina de Karate (FAK), agregó que “estos espacios, donde uno puede promocionar actividades para las personas con discapacidad, son fundamentales”.

????“Con mi esposo (Raúl Brizuela), queremos que comprendan de qué se trata y sobre todo, con el mismo espíritu que las autoridades han generado en este espacio, que la verdad, les digo, impresionante en todo, en la calidad, en el armado. Sinceramente no he estado nunca en una presentación como esta” resaltó la Presidenta de la FAK.

Luego del acto, la actividad continuó con una jornada que abordó el Para-Karate y su desarrollo a nivel mundial en la Federación Mundial de Karate (WKF) y desde la Federación Argentina de Karate (FAK) y una clase “inclusiva” de Karate.