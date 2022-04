SE ENTREGÓ OFICIALMENTE LA VIVIENDA DONADA POR JULIO Y DELMA RUBIO AL TALLER PROTEGIDO DE CORONEL SUÁREZ

Con gran alegría las autoridades del Taller Protegido recibieron una vivienda producto de la donación testamentaria que hicieran en vida Julio y Delma Rubio.

El Dr. Ernesto Palenzona fue el encargado de hacer cumplir la voluntad de Julio y Delma Rubio. Al hacer uso de la palabra en un breve acto de cesión de propiedad cumplido en instalaciones del Taller Protegido, Palenzona explicó “Julio y Delma en vida siempre han sido muy obsequiosos y ayudaban mucho mensualmente a varias instituciones. Un día me convocaron porque querían ver que hacían después de fallecidos con los bienes que tenían y fue así que donaron en vida vía legal cinco casas a seis instituciones: Bomberos Voluntarios, Centro de Día, Taller Protegido, Voluntariado del Hospital, la Peña Dale Boca y el Rotary Club “Las Colonias”, en el caso de estas dos últimas instituciones una misma vivienda compartida en partes iguales”.

Luego explico qué “puntualmente la vivienda del Taller Protegido se ubica en España al 400. Una vez fallecida Delma comencé con los trámites administrativos y en estos días estamos intentando terminarlos”.

“Con esta entrega estamos cumpliendo un mandato y una voluntad. En el día de hoy vamos a firmar un acta, yo por un lado firmaré haciendo cumplir la voluntad del testador y por el otro la Presidenta del Taller Protegido que es la institución que recibe el bien que el día de mañana debe ser enajenado para hacer una obra”.

En este sentido el Dr. Ernesto Palenzona aclaró que “el único trámite que está finalizado en su totalidad es el correspondiente a Bomberos Voluntarios, con las demás instituciones estamos avanzando en la tramitación de las documentaciones respectivas”.

Por su parte la Presidenta del Taller Protegido Clara Herrera referenció “en vida de Julio y Delma siempre recibíamos una donación a fin de mes. Un domingo a la tarde me convocaron a su casa y me preguntaron qué haría la Comisión Directiva del Taller Protegido si nos donasen una de sus propiedades entonces les conté un proyecto que tenemos hace mucho tiempo que es finalizar el galpón que tiene la institución en su predio y convertirlo o reconvertirlo en un salón multiusos tanto para uso de la institución como para la comunidad y que en él se puedan celebrar cumpleaños o comuniones y eso le genere un ingreso de dinero por alquiler a la institución. Ellos se pusieron muy contentos y estaban entusiasmado con esta idea así que les prometí que no me iría de la Comisión Directiva hasta que este proyecto no esté concretado”.