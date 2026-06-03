Este domingo 7 de junio celebramos la Solemnidad de Corpus Christi. Nos reuniremos para adorar a Jesús Eucaristía y acompañarlo en procesión por nuestra ciudad, dando testimonio de que sigue presente y vivo en medio de su pueblo.
🕙 10 hs. Adoración eucarística en la Capilla del Hospital.
🚶♂️ 10:15 hs. Procesión hasta el Templo Parroquial.
⛪ 11 hs. Santa Misa.
Si llueve, la adoración y la misa se realizarán directamente en el Templo Parroquial.
Jesús Eucaristía, pan de vida, danos tu amor.
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Corpus Christi: Jesús camina con nosotros.
Este domingo 7 de junio celebramos la Solemnidad de Corpus Christi. Nos reuniremos para adorar a Jesús Eucaristía y acompañarlo en procesión por nuestra ciudad, dando testimonio de que sigue presente y vivo en medio de su pueblo.
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