Ricardo Moccero acompañó a 56 familias suarenses en la firma de sus escrituras gratuitas

En el marco del programa provincial “Mi Escritura, Mi Casa” ✍️ impulsado por el gobernador Axel Kicillof, 56 familias de Coronel Suárez dieron un paso fundamental hacia la regularización dominial gratuita de sus hogares con la firma de la documentación que les permitirá acceder, en el corto plazo, a la escritura definitiva de sus viviendas 🏠✨.

El Intendente Ricardo Moccero, junto a la directora de Patrimonio Viviana Schmitz y los escribanos Paulo Días y Mariana Scalise de la Escribanía General de Gobierno, acompañaron a las familias en este momento tan esperado 🤝, en un acto realizado en el Mercado Municipal de las Artes