“PROFESIONALES EN ACCIÓN”

Desde la Subdirección de Turismo del Municipio de Cnel. Suárez junto con 5 Profesionales Colegiadas de nuestra ciudad, y estudiantes de la Tecnicatura Superior en Turismo del I.S.F.D y T. N°160 estamos organizando estas Jornadas de Capacitación “Profesionales en Acción” impulsadas por el Colegio de Profesionales de Turismo de la Provincia.

➡️Se trata de un espacio de encuentro, intercambio y reflexión para fortalecer la red turística bonaerense.

🔸La entrada es libre y gratuita.

🔸Lugar: Mercado Municipal de la Artes

🔸Día: 31 de Octubre

🔸Hora: de 9 a 18hs

👉Inscripción al siguiente link

https://forms.gle/9gdZLB1jY5AveG1f9