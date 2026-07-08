Reconocimiento al compromiso y la vocación de servicio de efectivos policiales

La secretaría de Gobierno y Seguridad realizó la entrega del reconocimiento correspondiente al mes de julio a la Oficial Pereyra Delfina Abril y al Subteniente Silbera Juan Zacarías, destacando su compromiso, profesionalismo y vocación de servicio en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la comunidad.

El reconocimiento fue encabezado por el secretario de Gobierno y Seguridad, Gastón Duarte, junto al Comisario Inspector Ariel Morales, quienes hicieron entrega de un aporte económico de 100 mil pesos a cada uno de los efectivos distinguidos.

Acompañaron el Subcomisario Martín Urban y la Subcomisaria Carla Aguirre, en el marco de una iniciativa impulsada por la Gestión de Gobierno Municipal que busca poner en valor el profesionalismo, la dedicación y el compromiso de quienes desempeñan diariamente una tarea fundamental para el cuidado y la seguridad de los vecinos del distrito, pilares esenciales para seguir construyendo una comunidad más segura.