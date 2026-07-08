Bomberos Voluntarios de Coronel Suárez brindaron una capacitación.

El pasado lunes 6 de julio, en horas de la mañana, se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada al personal administrativo del Área de Discapacidad de la Municipalidad de Coronel Suárez.

Durante el encuentro, integrantes de nuestro cuerpo activo brindaron herramientas teóricas y prácticas sobre:

Primeros Auxilios: respuestas rápidas ante situaciones de emergencia.

Maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar): técnicas fundamentales para salvar vidas.

🫂 Agradecemos profundamente el compromiso, el respeto y la participación de todo el personal que se sumó a la jornada. Continuamos trabajando en conjunto para construir una comunidad más segura y preparada ante cualquier eventualidad.