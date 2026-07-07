Operativo sanitario permitió el traslado de un bebé prematuro a la Unidad de Neonatología Provincial de Suárez

Gracias al trabajo articulado de la Red Provincial de Derivaciones (SIES), este martes arribó al aeródromo de Coronel Suárez un vuelo sanitario procedente de Pehuajó para realizar el traslado de un recién nacido prematuro hacia la Unidad de Neonatología Provincial del Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo”.

El operativo permitió que el bebé accediera de manera inmediata a cuidados intensivos neonatales de alta complejidad, garantizando una respuesta rápida y segura ante una situación de extrema delicadeza.

Este tipo de intervenciones pone de manifiesto la importancia de contar con una Red de Salud Integrada y una Unidad de Neonatología Provincial en el hospital “Doctor Raúl Caccavo”, equipada para brindar atención especializada a recién nacidos que requieren cuidados críticos.

🫶Desde la secretaria de Salud y el servicio de Neonatología destacaron el compromiso del equipo médico y de enfermería, del personal de la Red Provincial de Derivaciones (SIES), de la tripulación del vuelo sanitario, del personal del aeródromo y de Bomberos Voluntarios, cuyo trabajo coordinado hizo posible que el traslado se desarrollara de manera eficiente y segura, priorizando en todo momento el cuidado del paciente.