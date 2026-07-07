Se están detectando en la Planta de Reciclado residuos patológicos, entre ellos jeringas, que representan un riesgo sumamente peligroso para la manipulación.
Estos elementos no sólo ponen en peligro a los recolectores durante el servicio diario, sino también a los operarios que realizan la clasificación manual en la planta. Una jeringa descartada incorrectamente puede provocar cortes, infecciones y enfermedades graves.
IMPORTANTE: Los residuos patogénicos generados en los domicilios pueden y DEBEN disponerse en las farmacias de la comunidad, que están habilitadas para su correcta recepción.
Los trabajadores de recolección y reciclado están en contacto permanente con distintos residuos. Preservar su salud es una responsabilidad de toda la comunidad.
IMPORTANTE: Si por alguna razón deben descartarse objetos punzantes como vidrios, colocalos dentro de una botella plástica cerrada o en una caja de cartón bien sellada con cinta, para evitar accidentes.
Separar y disponer correctamente los residuos es un acto de conciencia y cuidado colectivo.
Residuos patológicos en la Planta de Reciclado: un riesgo que debemos evitar entre todos
Se están detectando en la Planta de Reciclado residuos patológicos, entre ellos jeringas, que representan un riesgo sumamente peligroso para la manipulación.
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