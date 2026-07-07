Residuos patológicos en la Planta de Reciclado: un riesgo que debemos evitar entre todos

Se están detectando en la Planta de Reciclado residuos patológicos, entre ellos jeringas, que representan un riesgo sumamente peligroso para la manipulación.

Estos elementos no sólo ponen en peligro a los recolectores durante el servicio diario, sino también a los operarios que realizan la clasificación manual en la planta. Una jeringa descartada incorrectamente puede provocar cortes, infecciones y enfermedades graves.

IMPORTANTE: Los residuos patogénicos generados en los domicilios pueden y DEBEN disponerse en las farmacias de la comunidad, que están habilitadas para su correcta recepción.

Los trabajadores de recolección y reciclado están en contacto permanente con distintos residuos. Preservar su salud es una responsabilidad de toda la comunidad.

IMPORTANTE: Si por alguna razón deben descartarse objetos punzantes como vidrios, colocalos dentro de una botella plástica cerrada o en una caja de cartón bien sellada con cinta, para evitar accidentes.

Separar y disponer correctamente los residuos es un acto de conciencia y cuidado colectivo.