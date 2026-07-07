Gran actuación de la Escuela Municipal de Ajedrez en Coronel Pringles

Los alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez tuvieron una destacada participación en la IV Fecha del Prix de ARASo, disputada este domingo en Coronel Pringles, donde 57 jugadores de distintas localidades de la región protagonizaron una excelente jornada de competencia.

🏆La gran noticia llegó de la mano de Nahuel Alesso, quien se consagró campeón en la categoría Sub 14, mientras que Bruno Benítez completó un gran torneo al quedarse con el 3° puesto.

🧍‍♂️También representaron de gran manera a Coronel Suárez y Pueblo Santa María: Santiago Julián Bender (4°) e Isabel Mason (5°) en Sub 14; Genaro Maier Meier, que obtuvo un destacado 3° puesto en Sub 8; Joaquín Gaggioli (6°) en Sub 10; Fermín Triaca (9°) en Sub 12; y en Mayores, Maximiliano Peña (10°), Tomás Ferreri (13°), Mariano Ermantraut (19°) y Emanuel Seitz (22°).