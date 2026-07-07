¡El Ratoncito Pérez… espera a Pérez!

El domingo 12 de julio a las 16:00 hs., los esperamos en la Biblioteca Popular Sarmiento de Coronel Suárez para disfrutar de una divertida aventura de títeres para toda la familia.

🐭 “El Ratoncito Pérez… espera a Pérez” cuenta la historia de un simpático ratoncito que, mientras espera la llegada del famoso Pérez, vive situaciones inesperadas, llenas de humor, ternura y emoción. Una propuesta ideal para compartir con los más chicos y dejarse llevar por la magia del teatro de títeres.

🎟️ Entrada: $10.000

📍 Biblioteca Popular Sarmiento

Sarmiento 349 – Coronel Suárez

🕓 Domingo 12 de julio – 16:00 hs.

🎫 Entradas anticipadas en la Biblioteca o al 📞 2926 541030.

¡Los esperamos para vivir una tarde llena de risas, imaginación y mucha diversión!