Primera edición de Suárez Moda & Diseño

Este domingo 12 de julio, el Mercado Municipal de las Artes “Jorge Luis Borges” se convierte en el punto de encuentro para celebrar el talento, la creatividad y el diseño local. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Cronograma de actividades

16:00 hs | Apertura de la muestra de emprendedores.

16:45 hs | Charla con Ana Hall. “Petricor”

17:15 hs | Charla con Pedro Schiebelbein. “Stalla & Co”

18:00 hs | Gran desfile de moda con el talento de diseñadores y emprendedores locales.

20:00 hs | Música en vivo para cerrar una jornada única.

Una propuesta para descubrir nuevas tendencias, conocer el trabajo de emprendedores de nuestra comunidad y disfrutar de una tarde diferente en familia.

Mercado Municipal de las Artes “Jorge Luis Borges”

¡Te esperamos para vivir la moda, el diseño y la creatividad en Coronel Suárez!