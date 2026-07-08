Este domingo 12 de julio, el Mercado Municipal de las Artes “Jorge Luis Borges” se convierte en el punto de encuentro para celebrar el talento, la creatividad y el diseño local. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Cronograma de actividades
16:00 hs | Apertura de la muestra de emprendedores.
16:45 hs | Charla con Ana Hall. “Petricor”
17:15 hs | Charla con Pedro Schiebelbein. “Stalla & Co”
18:00 hs | Gran desfile de moda con el talento de diseñadores y emprendedores locales.
20:00 hs | Música en vivo para cerrar una jornada única.
Una propuesta para descubrir nuevas tendencias, conocer el trabajo de emprendedores de nuestra comunidad y disfrutar de una tarde diferente en familia.
Mercado Municipal de las Artes “Jorge Luis Borges”
¡Te esperamos para vivir la moda, el diseño y la creatividad en Coronel Suárez!
Primera edición de Suárez Moda & Diseño
Este domingo 12 de julio, el Mercado Municipal de las Artes “Jorge Luis Borges” se convierte en el punto de encuentro para celebrar el talento, la creatividad y el diseño local. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
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