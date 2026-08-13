Acto Oficial en conmemoración del 176º aniversario del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín

La Municipalidad de Coronel Suárez invita a toda la comunidad a participar del Acto Oficial en conmemoración del 176º aniversario del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín, figura emblemática de nuestra historia y Padre de la Patria. La Municipalidad de Coronel Suárez invita a toda la comunidad a participar del Acto Oficial en conmemoración del 176º aniversario del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín, figura emblemática de nuestra historia y Padre de la Patria.

El encuentro se realizará el lunes 17 de agosto, a las 16:30 hs., en el quincho del Hogar de Ancianos “Domingo Goñi”, donde compartiremos esta significativa fecha junto a los residentes de la institución.

Acompañará la ceremonia la Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier”.

Será una oportunidad para rendir homenaje al General San Martín, recordar su legado y los valores de libertad, compromiso y amor por la Patria que continúan inspirando a generaciones.