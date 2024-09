Puntos Limpios, no tan limpios: preocupación por su mal uso

Desde el área de Ambiente y la Planta de Reciclado Municipal, queremos manifestar nuestra profunda preocupación por el creciente mal uso de los puntos limpios ubicados en nuestra ciudad. Denunciar: Si observas a alguien depositando residuos incorrectamente, comunícalo a la Planta de Reciclado (02926-15519807)

‼️Hemos detectado una gran cantidad de residuos no reciclables que están llegando a nuestra planta de tratamiento a través de los puntos limpios.

Esta situación no sólo está saturando nuestras instalaciones, sino que también complica el proceso de reciclaje y genera un impacto ambiental negativo.

A pesar de las campañas de concientización que hemos realizado, lamentamos observar que muchos vecinos continúan depositando en los puntos limpios materiales que no corresponden, como ramas, residuos húmedos y otros elementos que no son reciclables.

✅Recordamos a la comunidad que los puntos limpios están destinados exclusivamente para la separación de materiales reciclables, como papel, cartón, plásticos, vidrios y metales.

El mal uso de estos espacios no sólo perjudica el trabajo de reciclaje, sino que también afecta la eficiencia de todo el sistema de tratamiento de residuos.

Hacemos un llamado urgente a la colaboración de todos los vecinos para que sigan las indicaciones correctas y contribuyan al cuidado de nuestro ambiente. Solo con el compromiso de todos podremos mantener nuestra ciudad más limpia y sostenible.

❓¿Por qué es importante utilizar correctamente los puntos limpios?

Protegemos el medio ambiente: Al separar correctamente los residuos, reducimos la cantidad de basura que va a parar al basural a cielo abierto y fomentamos la reutilización de materiales.

Ahorramos recursos naturales: El reciclaje permite ahorrar energía y agua, además de reducir la extracción de materias primas.

Generamos empleo: La actividad de reciclaje crea puestos de trabajo y dinamiza la economía local.

❓¿Cómo podemos colaborar?

Informarse: Conocer qué tipo de residuos se pueden depositar en cada contenedor.

Separar en origen: Clasificar los residuos en casa antes de llevarlos al punto limpio.

Desde la Municipalidad de Coronel Suárez, reafirmamos nuestro compromiso con la protección del ambiente y hacemos un llamado a toda la comunidad a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestros recursos naturales.

¡Juntos podemos construir un Coronel Suárez más limpio y sostenible!