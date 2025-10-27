La Tranca hizo vibrar a Punta del Este con su danza y recibió una distinción especial

La Agrupación Folclórica La Tranca, encabezada por el profesor Hugo Sein, representó con orgullo a Coronel Suárez y a la Argentina en el XXX Encuentro Internacional “Hermanando Tradiciones”, realizado el pasado fin de semana en Punta del Este, Uruguay.

🥇El grupo suarense fue distinguido por su destacada participación en este prestigioso encuentro cultural que celebra la danza, la identidad y la hermandad entre los pueblos, reuniendo a más de 30 delegaciones internacionales.

🙌Durante las jornadas, los bailarines desplegaron todo su talento y pasión sobre el escenario, compartiendo nuestras raíces y tradiciones con artistas de distintos países, en un clima de intercambio y fraternidad.