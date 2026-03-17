LA FUNDACION SUARENSE PARA LA SANIDAD ANIMAL FUN SU SA
COMUNICA:
QUE DEL 02 DE MARZO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SE ESTARA LLEVANDO A CABO LA 1º CAMPAÑA OBLIGATORIA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA AÑO 2026.
Comprende a las especies Bovinas y Bubalicas EN TODAS SUS CATEGORIAS.
En el caso de la vacunacion de BRUCELOSIS se realizara a TERNERAS ENTRE 3 Y 8 MESES.
Para la vacunacion contra CARBUNCLO se podra realizar en el periodo de marzo a diciembre 2026.
POR ULTIMO TENGA PRESENTE:
– CONTROLAR SU STOK GANADERO EN EL SISTEMA
SENASA-SIGSA Y REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES PREVIO A SOLICITAR EL TURNO DE VACUNACION.-
– CANCELAR DEUDAS PENDIENTES CON LA FUNDACION PARA OBTENER EL TURNO. –
– SOLICITAR EL TURNO DE VACUNACION EN LA FUNDACION CON UNA ANTELACION DE 24 HORAS AL ACTO VACUNAL.-
SR. PRODUCTOR:
VACUNE EN TERMINO Y TENGA EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES PARA EVITAR SANCIONES Y BLOQUEOS EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS. –
Para mas informacion comunicarse al telefono de la Fundacion 2926 423506
ES UN MENSAJE DE LA FUNDACION SUARENSE PARA LA SANIDAD ANIMAL FUN.SU.S.A.
PRIMERA CAMPAÑA DEL AÑO DE VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AFTOSA
LA FUNDACION SUARENSE PARA LA SANIDAD ANIMAL FUN SU SA
YouTube
RSS